انفجارات البيجر.. ملخص سريع لأبرز معلومات الهجوم غير المسبوق

(CNN)-- تعهد حزب الله بالرد على هجوم إسرائيلي أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة الآلاف في جميع أنحاء لبنان، الثلاثاء، عندما انفجرت أجهزة اتصال تابعة لأعضاء الجماعة المسلحة حزب الله المدعومة من إيران في وقت واحد تقريبًا، مما كشف عن خرق أمني هائل وإظهار حجم الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، إن طفلة كانت من بين تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجارات التي أسفرت عن إصابة حوالي 2800 شخص. وقال إن ما لا يقل عن 170 شخصًا في حالة حرجة، رغم أن طبيعة الإصابات الأخرى غير واضحة.

الهجوم غير المسبوق يهدد بتصعيد التوترات في الشرق الأوسط والتي تصاعدت بالفعل بسبب حرب إسرائيل ضد حماس في غزة. كما يؤكد الحادث الاستثنائي على ضعف حزب الله حيث تم اختراق شبكة اتصالاته بشكل مميت ويتبع سلسلة من الاغتيالات المستهدفة ضد قادته.

علمت CNN أن الانفجارات كانت نتيجة لعملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، والجيش الإسرائيلي. في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه لن يعلق على الانفجارات، ألقى كل من لبنان وحزب الله باللوم عليه في الهجوم. كما ألقت إيران باللوم على ما وصفته بـ "الإرهاب الإسرائيلي".

وقد تزايدت التكهنات حول كيفية استغلال أجهزة الاتصال اللاسلكية منخفضة التقنية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن إسرائيل أخفت متفجرات داخل مجموعة من أجهزة النداء التي تم طلبها من الشركة المصنعة التايوانية Gold Apollo والموجهة إلى حزب الله. وأضافت أن مفتاحًا تم تضمينه لتفجيرها عن بعد.

صرح مؤسس ورئيس شركة" "Gold Apollo، هسو تشينغ كوانغ للصحفيين، الأربعاء، أن أجهزة النداء المستخدمة في الهجوم صنعها موزع أوروبي، مضيفا أن شركته وقعت عقدًا مع الموزع لاستخدام العلامة التجاريةGold Apollo.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز ما نعلمه عن انفجارات أجهزة النداء القاتلة التي استهدفتها إسرائيل لحزب الله وأصابت الآلاف في لبنان.