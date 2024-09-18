لفهم ضخامة الهجوم.. خريطة توضح مناطق انفجارات "البيجر" في لبنان

(CNN)—حملت الهجمات التي استهدفت أعضاء حزب الله اللبناني المدعوم من إيران عبر أجهزة الاستدعاء "البيجر" عواقب مدمرة، فقد قُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وأصيب حوالي 2800 شخص. ووفقًا لوزير الصحة اللبناني، فإن أكثر من 150 من المصابين في حالة حرجة.

وأفادت قوى الأمن الداخلي في لبنان أن موجة الانفجارات طالت عدة مناطق في لبنان، وخاصة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن أجهزة اتصال "مخترقة" انفجرت في بلدتي علي النهري ورياق في وادي البقاع الأوسط، ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات. والمواقع هي معاقل لحزب الله.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين وآخرين مطلعين على العملية أن إسرائيل وضعت مواد متفجرة في دفعة من أجهزة "البيجر" التايوانية المستوردة إلى لبنان والموجهة إلى حزب الله.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تم زرع المتفجرات بجوار البطارية في كل جهاز اتصال، وتم تضمين مفتاح لتفجيرها عن بعد.

وأفادت شبكة CNN في وقت سابق أن أجهزة الاتصال التي انفجرت اشتراها حزب الله في الأشهر الأخيرة، وفقا لمصدر أمني لبناني، انفجرت الأجهزة في وقت واحد بعد تلقي رسالة بعد ظهر الثلاثاء.

وتبدو الصور المتعددة من لبنان على وسائل التواصل الاجتماعي وكأنها تظهر أجهزة "بيجر" من تحمل اسم الشركة "غولد أبولو" تالفة. ولم تتمكن شبكة CNN من تحديد موقع الصور من وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تأكدت من نشرها، الثلاثاء، وهو نفس يوم وقوع الانفجارات. وكان أحد أجهزة "البيجر" التي ظهرت في الصور على الأقل من طراز “Gold Apollo AR924”.