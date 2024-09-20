دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، توضيحا في قضية أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب اتهام أحد رجال الدين بالطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بفتاة وارسال صور خادشة لها.

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان: "كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى السيدات باتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه ’شيخ الطريقة التيجانية الصوفية‘ بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.. بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته.. وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها.. وهو ما أوضحه مسؤول الطريقة خلال بيانه.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة".

من جهته رفع المجلس القومي للمرأة في مصر بلاغا للنائب العام المصري، قائلا في بيان نشر على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك: "تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية وذلك إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة منشور لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من الشيخ المشكو في حقه، علاوة على رصد منشورات مماثلة لثلاثة فتيات ضد نفس الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد المجلس في بيانه "أنه من واقع اختصاصه بتلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص ، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، علاوة على ابلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، فقد تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد هذا الشيخ لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ضده لحماية الفتيات والسيدات والمجتمع بشكل عام من هذه الأفعال المشينة".

وتابع المجلس: "في الختام يؤكد المجلس رفضه التام لأى شكل من أشكال العنف أو التمييز ضد المرأة او الاستغلال لها تحت شعار الدين، وأنه لن يتهاون في الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.. هذا ويطالب المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات والسيدات بالتواصل مع مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في حالة التعرض لأى شكل من أشكال العنف والتمييز؛ حيث يقدم المكتب الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية، أو عبر الواتساب علي رقم 01007525600 أو من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك".