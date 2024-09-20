دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، قرارها بسحب الجنسية من 112 حالة مشيرة إلى أنه يجري تمهيد عرضها على مجلس الوزراء بالدولة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية الكويتية نشرته على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.. عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2024/9/19 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنـة العليا لتحقيـق الجنسية الكويتية".

وتابعت: "قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد (112) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء" مفصلة الحالات كالاتي:

فقدان الجنسيـة الكويتية وفقا للمادة (9) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة .

فقدان الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (12) حالة .

سحب شهادة الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (58) حالة .

سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (41) حالة.