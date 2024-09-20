قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المفتي العام لسلطنة عُمان، أحمد الخليلي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تدوينة نشرها عبّر فيها عن "فخره" بقدرات اليمن العسكرية.

وقال الخليلي في التدوينة التي نشرها على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) إن "مما يدعو للفخر والاعتزاز تطوير اليمن الشقيق لقدراته العسكرية حتى زعزع استقرار الكيان الصهيوني وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على التخطيط السليم والتنفيذ الأمين والتوسع في الخبرات.."

وتابع الخليلي قائلا: "ولعمري لو كانت تنفق أموال اليمن في نوادي القمار وحانات الخمور لما حققت هذه الإنجازات الهائلة مما أقر عين الودود وأذاب عين الحسود حسرة وكمدا، فهنيئا لليمن الشقيق هذه الإنجازات وهذا التقدم إلى الأمام"، خاتما تدوينته بالقول: "ولا زلنا نؤكد ضرورة تلاحم شعب اليمن ووحدة جميع شرائحه، فإن الاتحاد قوة ونجاخ والتشتت ضعف وفشل.."

وتنوعت التعليقات على تدوينة مفتي عُمان إذ رحب بعض النشطاء بطرحه في حين وجه آخرون انتقادات له داعين السفير اليمني للتعليق وطلب عدم التدخل بالشؤون الداخلية اليمنية.