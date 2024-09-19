مفتي عُمان يعلق على تفجير اتصالات حزب الله وهذا ما قاله عن "المقاومة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي، على تفجيرات أجهزة "البيجر" لحزب الله اللبناني في "ضربة قوية" وجهتها إسرائيل للحزب خلال اليومين الماضيين.

وقال الخليلي في بيان نشره على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "إنا لنأسف على هذه الخطوة الجائرة التي أقدمت عليها الصهيونية الغادرة، فرزأت (اصابت) الشعب اللبناني الشقيق".

وتابع: "نسأل الله تعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يعيذ جميع المسلمين من شرورهم، وأن يقي جميع فصائل المقاومة شر خططهم الجهنمية، وأن يجعل العاقبة غافية وسلاما للمناصرين للحق، وشرا وبالا على الغادرين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين".

وختم الخليلي بيانه قائلا: "عزاؤنا الحار لأسر الشهداء والمصابين، وكفى بالله وليا، وكفا بالله نصيرا".

ويأتي بيان الخليلي بعد هجمات علمت CNN أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" والجيش الإسرائيلي يقف خلفها في عملية مشتركة.