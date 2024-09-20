السعودية.. تدوينة مسيئة للإسلام تدفع الأمن للتدخل والرد

الشرق الأوسط
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السعودية.. تدوينة مسيئة للإسلام تدفع الأمن للتدخل والرد
Credit: Saudi moi

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تدوينة مسيئة وتمس بالقيم الإسلامية، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا دفع بوزارة الداخلية السعودية للتعقيب.

وأعادت الداخلية السعودية نشر التدوينة المسيئة (مموهة) على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على الشخص الذي نشر المحتوى.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية والتعدي على شخص من ذوي الإعاقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

ونشرت الداخلية السعودية صورة للشخص (من الظهر) مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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