دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو للعاهل السعودي، الملك سلمان وتصريحات سابقة له مشعلا تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول العاهل السعودي في مقطع الفيديو: "نحن في مجتمع عُرف والحمد لله بالتراحم والتواد والتواصل والمساعدة، عندما نتكافل ونتعاون ونتراحم، يجب أن يعرف الإنسان أن الإنسان ضعيف الإنسان بشر.."

وتابع قائلا: "ننسى مرات ما لدينا ولو نظرنا أيضا في أي صحيفة من صحفنا ستجدون من النشاطات ومن الأعمال الخيرة من دولتكم ومن شعبكم الشيء الكثير، هل نكتفي بذلك؟ هل نركن ونقول عملنا كل شيء وصلنا إلى القمة؟ لأ.."

وأضاف: "يعجبني والحمد لله في هذه الدولة وفي هذا الشعب طموحه المستمر بحيث ما يرضيه دائما ما وصلنا إليه وما سنصل إليه بل نطمح أكثر وهذه نهمة من الله عز وجل، لأن إذا وصل الإنسان ليعتقد أنه عمل كل ما يريد عمله هناك يأتي الركود وتأتي الانتكاسة، نحن وبحمد الله في دولة تعمل وفي شعب يعمل.."