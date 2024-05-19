تتضمن لقاء الملك سلمان.. كل ما قد تود معرفته عن زيارة بايدن الأولى إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدر وسم يحمل اسم "خادم الحرمين الشريفين" كأبرز المواضيع التي يتفاعل عليها رواد منصة أكس (تويتر سابقا) في السعودية، صباح الأحد، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يعاني من ارتفاع بالحرارة وألم بالمفاصل وانه سيجري فحوصا طبية.

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه:

أصبح الملك سلمان بن عبد العزيز الملك السابع للمملكة العربية السعودية، وهو الابن الخامس والعشرون للملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود، وقد تسلم الحكم بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير/ كانون الثاني 2015.

ولد سلمان بن العزيز في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1935، وتلقى تعليمه الأساسي في الرياض، وعين أميرا لمنطقة الرياض بالإنابة عن أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز ، وأصبح أميرا للمنطقة بعد ذلك بعام واحد.

عيّن وزيرا للدفاع بأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2011، واختاره الملك عبدالله بن عبد العزيز وليا للعهد عام 2012، بعد وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز الذي كان وليا للعهد آنذاك.