البحرين.. رش مادة حارقة على وجه امرأة في المنامة والداخلية تكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، تفاصيلا حول إقدام شخص على رش مادة حارقة على وجه امرأة في العاصمة، المنامة.

جاء ذلك في بيان للداخلية البحرينية، ورد فيه: "تمكنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على شخص (28 عاماً)، إثر قيامه برش مادة حارقة على امرأة تسببت لها بحروق في الوجه واليد وذلك بمحافظة العاصمة، وفور ورود بلاغ بهذا الشأن، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية للنيابة العامة".

وفي بيان منفصل كشفت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، تفاصيل ارتكاب وافد آسيوي الجنسية لجريمة قتل في منطقة عالي، قائلة في بيان: "تمكنت إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من القبض على آسيوي (43 عاماً)، قام بقتل آخر(37 عاماً) من نفس جنسيته باستخدام أداة حادة بمنطقة عالي".

وتابع البيان: "بعد تلقي الإدارة بلاغا بالواقعة، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه بعد هروبه من الموقع".

وذكر البيان: "أشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية للنيابة العامة".