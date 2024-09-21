دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ردت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، على ما يثار حول اعتماد زي عسكري جديد لرجال الأمن في الدولة وسط تداول صور وتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي ذلك.

وعقّبت الداخلية ببيان ورد فيه: "نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بشأن اعتماد زي جديد لمنتسبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد، موضحة أن الاجتماعات التي عقدت مؤخرا كانت تنسيقية وتم خلالها استعراض عدة تصاميم وألوان مقترحة لزي رجال الأمن".

وتابعت الداخلية في بيانها مؤكدة أن "التصاميم لا تزال قيد الدراسة، مشددة على أن القرار النهائي بشأن اعتماد الزي الجديد سيتم بعد عرضه على حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الذي يمتلك قرار اعتماد الزي الرسمي لمنتسبي وزارة الداخلية".

وأضافت: "دعت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية."