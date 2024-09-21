شاهد اللحظات الأولى بعد الغارة التي نفذتها إسرائيل في بيروت

(CNN)-- أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيختصر زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر في الأصل أن يصل نتنياهو، الثلاثاء، وهو اليوم الأول من أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى، عندما يجتمع زعماء العالم في مدينة نيويورك.

لكن دانون قال، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الرحلة ستؤجل، وأن التطورات في إسرائيل قد تحدد جدول سفر نتنياهو.

وأضاف دانون: "لن يصل يوم الثلاثاء كما هو مقرر، نحتاج إلى التأجيل الآن، وسنتابع ما يحدث في إسرائيل".

وأثار دانون أيضًا احتمال عدم وصول نتنياهو على الإطلاق في ذلك الأسبوع، مضيفا "سنعرف متى سيأتي أو ما إذا كان سيأتي".

يذكر أن تصريحات السفير الإسرائيلي تأتي في أعقاب غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بيروت، استهدفت القيادي البارز في "حزب الله"، إبراهيم عقيل، الجمعة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لشبكة CNN

وفي وقت سابق من الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان إن رحلة رئيس الوزراء إلى نيويورك ستتأخر ليوم واحد، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، أن بنيامين نتنياهو دعا إلى إجراء مشاورات هاتفية عاجلة مع بعض الوزراء ومسؤولي الأمن.

ويعد انعقاد الاجتماعات الرسمية أمرا غير عادي خلال يوم السبت ولكنه غير مسبوق خلال زمن الحرب.

ويبدأ السبت كل يوم جمعة عند غروب الشمس وينتهي عند غروبها في اليوم التالي.