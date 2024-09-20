الجيش الإسرائيلي: قضينا على إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله

(CNN) -- ادعى الجيش الإسرائيلي أنه قضى على الشخصية العسكرية الرفيعة في حزب الله إبراهيم عقيل في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، بينما لم يقر حزب الله بمقتله بعد.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري إن عقيل كان جزءا من قوة "الرضوان" التي تُعتبر من كتائب النخبة داخل الحزب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى في الغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي ذكرت مصادر أنها استهدفت قياديا كبيرا في حزب الله اللبناني.إلى تسعة أشخاص.

وقالت الوزارة الصحة اللبنانية، إن 59 شخصا آخرين أُصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، بينهم 8 أشخاص في حالة حرجة.