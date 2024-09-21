دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عددت وزارة الداخلية السعودية 4 محظورات لاستخدام العالم السعودي مع اقتراب الاحتفالات باليوم الظني في البلاد الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/ أيلول.

ونشرت الداخلية السعودية رسما بيانيا بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) مبينة المحظورات الأربعة ضمن 13 نقطة تحذيرية توجيهية، وكانت كالتالي:

يحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم اتلافه من قبل الجهة التي تستخدمه. يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظاما. يحظر تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين. يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوي التخلص منها بعد استخدامها.

وتصل عقوبة من أهان العلم الوطني للسعودية أو العلم الملكي إلى السجن لمدة عام، إضافة إلى غرامة قيمتها 3 آلاف ريال (800 دولار) أو بإحدى العقوبتين، حسب تغريدة سابقة للنيابة العامة.