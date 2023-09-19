صممت تنورة قصيرة تحمل العلم السعودي.. مصممة أزياء تعتذر لإثارة الجدل

شاهد النسخة البشريّة من "باربي".. وكيف أثّرت على عارضة الأزياء هذه وخزانة ملابسها

أول عارضة أزياء لقصار القامة في مصر.. هكذا تواجه النظرة السلبية من المجتمع

سكبت على جسدها دمًا مزيفًا.. شاهد لحظة إبعاد عارضة أزياء عن السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتذرت مصممة الأزياء النيجيرية، موالولا أوغونليسي، ومقرّها العاصمة البريطانية، لندن، بعد أن أثارت ردود فعل عنيفة عبر الإنترنت لعرضها تنورة قصيرة تحمل العلم السعودي في مجموعتها لربيع 2024 بأسبوع الموضة في لندن، الجمعة.

واحتوت مجموعة "Mowalola" على أعلام بلدان مختلفة صُنِعت على شكل تنانير قصيرة، بما في ذلك أعلام الصين، والمملكة المتحدة، واليابان.

وحثّت حسابات الأزياء العربية والإسلامية الكبرى شركة توزيع الأزياء "FarFetch" على وقف مبيعات منتجات "Mowalola"، مُهدِّدةً بمقاطعة الشركة.

شملت مجموعة "Mowalola" أعلام بلدان مختلفة صُنِعت على شكل تنانير قصيرة، بما في ذلك الصين، والمملكة المتحدة، واليابان. Credit: Courtesy Mowalola

وتتمتّع "FarFetch" بقاعدة عملاء كبيرة في الشرق الأوسط.

وفي البداية، سخرت أوغونليسي من الجدل عبر منصة "X" ("تويتر" سابقًا).

وبحسب لقطة شاشة (screenshot) نشرها حساب "Couture is Beyond" عبر منصة "X"، كتبت أوغونليسي: "اعتبار تنورة قصيرة بمثابة عمل من أعمال الحرب في عام 2023، هو أمر بائس للغاية".

وقامت المصممة لاحقًا بحذف المنشور، والاعتذار عن "الأذى أو الإساءة" نتيجة تصاميمها.

وكتبت أوغونليسي عبر منصة "X": "بعد العرض، وجدت أنّ أحد هذه الأعلام، أي علم المملكة العربية السعودية، يحمل كلمات مقدسة، وقد تسبب استخدامه في إساءة كبيرة. والآن بعد أن تعلمت عن هذا الموضوع، أعتذر بصدقٍ عن ذلك".

ومن ثمّ أضافت: "شكرًا لكم على تحميلي المسؤولية، وأقدر تفهمكم أثناء تعلمي من هذه التجربة".

ومنعت وزارة التجارة السعودية الشركات من استخدام العلم للأغراض التجارية في عام 2022، وفقًا لوسائل إعلامية سعودية.

وانتقد مستخدمو منصة "X" التصميم عبر المنشورات والتعليقات، كما أنّهم وصفوه بكونه "غير محترم"، و"مسيء".

وليست هذه التنورة القصيرة المرة الأولى التي تستخدم فيها "Mowalola" الرموز الدينية في تصاميمها، إذ استخدمت العلامة التجارية الصليب بشكلٍ متكرر في مجموعة أزياء ربيع 2023.