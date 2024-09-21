دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يستعرض بسلاح ناري ويطلق النار في الهواء بمكان عام الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعاد نشرت مقطع الفيديو المتداول "مموها" مؤكدة إلقاء القبض على مطلق النار.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "قبضت شرطة منطقة نجران على مواطن ظهر في محتوى مرئي يحمل سلاحا ناريا في مكان عام، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

ونشرت السلطات السعودية صورة للمواطن المقبوض عليه (من ظهره) مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.