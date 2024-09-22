صورة أرشيفية تعود ليوم 19 سبتمبر/أيلول 2017 خلال لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في مدينة نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منتجعه في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا.

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "كان من الرائع أن أرى أصدقائي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وتابع ترامب: "لقد أثبت الأمير أنه زعيم عظيم وقوي لبلاده، ويتقدم على جميع المستويات بسرعة قياسية. وهو شخص يريد السلام في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم".

ومضى ترامب قائلا: "كانت لدينا علاقة رائعة خلال سنواتي في البيت الأبيض، وستكون أقوى هذه المرة!"

وطلبت شبكة CNN من حملة ترمب مزيدًا من التفاصيل حول الاجتماع، بما في ذلك موعد حدوثه بالضبط.