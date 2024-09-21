كامالا هاريس تقبل دعوة CNN لتحدي ترامب في مناظرة ثانية

"لم يُجيبا على القضايا الكبرى".. شاهد كيف علق مذيع CNN على المناظرة بين ترامب وهاريس

مؤرخة رئاسية لـCNN: هاريس قد تقلب الأمور إذا تحدث ترامب عن هذه المسألة بالمناظرة

(CNN)-- قبلت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، السبت، دعوة من شبكة CNN، لإجراء مناظرة مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتتحدى منافسها في مواجهة أخرى على منصة عامة في الأسابيع الأخيرة من الحملة.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة كامالا هاريس في بيان: "نائب الرئيس هاريس مستعدة لفرصة أخرى لمشاركة المنصة مع دونالد ترامب، لا ينبغي أن تكون لدى دونالد ترامب أي مشكلة في الموافقة على هذه المناظرة".

وستتاشبه تلك المناظرة المرتقبة، المناظرة الرئاسية الأولى لعام 2024 في يونيو/حزيران الماضي بين ترامب والرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي جرت في استوديوهات CNN، في أتلانتا، وفقا للشبكة.

وأشار ترامب الأسبوع الماضي إلى أنه قد يكون منفتحا على المشاركة في مناظرة رئاسية ثالثة بعد مواجهته مع هاريس في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، التي استضافتها شبكة ABC في فيلادلفيا، وقال للصحفيين خلال توقفه في كاليفورنيا: "ربما إذا دخلت في المزاج المناسب"، بعدما نشر في وقت سابق على Truth Social أنه "لن تكون هناك مناظرة ثالثة!".

ومن جانبها، كتبت كامالا هاريس على منصة "إكس"، السبت، أنها تأمل أن "ينضم" دونالد ترامب إليها في مناظرة شبكة CNN في 23 أكتوبر.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "سأقبل بكل سرور مناظرة رئاسية ثانية في 23 أكتوبر. آمل أن ينضم إليّ دونالد ترامب"..

وأثبتت مناظرة CNN بين ترامب وبايدن في 27 يونيو/حزيران الماضي أنها مواجهة حاسمة قلبت مسار الحملة. وبعد أداء ضعيف بشكل خاص في أتلانتا، انسحب بايدن من السباق في النهاية، وأيد هاريس كمرشحة ديمقراطية.

بالنسبة لشهر أكتوبر، عرضت CNN على الحملتين تنسيقا مشابها لمناظرة يونيو، حيث سيجيب ترامب وهاريس على أسئلة المنسقين لمدة 90 دقيقة دون حضور جمهور الأستوديو على الهواء.

وقالت الشبكة في بيان: "تلقى كل من نائب الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب دعوة للمشاركة في مناظرة CNN هذا الخريف، لأننا نعتقد أن الشعب الأمريكي سيستفيد من مناظرة ثانية بين المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف بيان الشبكة: "نتطلع إلى تلقي رد من كلتا الحملتين حتى يتمكن الجمهور الأمريكي من سماع المزيد من هذين المرشحين أثناء اتخاذهما قرارهما النهائي".