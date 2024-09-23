(CNN) -- حث الجيش الإسرائيلي، الإثنين، المدنيين في لبنان على مغادرة المناطق التي ينشط فيها حزب الله، محذرا من أنه "سيقوم قريبا بشن ضربات دقيقة واسعة النطاق" ضد الجماعة المسلحة المدعومة من إيران في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي تحذير الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي نفذ فيه “ضربات واسعة النطاق” على أهداف لحزب الله في وقت مبكر من الاثنين، بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت تبادل إطلاق النار الأكثر كثافة بين الجانبين منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي: "نطلب من سكان القرى اللبنانية أن يتنبهوا للرسائل والتحذيرات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي والإصغاء لها".

وأضاف هاغاري قائلا: "ننصح المدنيين من القرى اللبنانية الواقعة داخل المباني والمناطق التي يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية وبالقرب منها، مثل تلك المستخدمة لتخزين الأسلحة، بالابتعاد فورًا عن المنطقة حفاظًا على سلامتهم".

وحزب الله، أقوى ميليشيا غير حكومية في المنطقة، هو جماعة تعمل بسرية والناس في لبنان لا يعرفون عادة هويات أعضائها أو عملياتها.

وقال هاغاري أيضًا الاثنين إنه سيتم قريبًا إرسال رسائل إلى الأشخاص في لبنان تحمل نفس التحذيرات.