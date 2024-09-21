الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد الأهداف التي قصفها جنوب لبنان السبت

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته قصفت نحو 180 هدفا في جنوب لبنان، السبت، بينما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع غارات إسرائيلية في منطقة واسعة بجنوب وشرق لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية "استهدفت آلافا من منصات الإطلاق التي كانت جاهزة للاستخدام الفوري لإطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح: "بالإضافة إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عددا من المناطق في جنوب لبنان".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "سيواصل العمل على تفكيك وإضعاف قدرات حزب الله والبنية التحتية للإرهاب".

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، بوقوع غارات إسرائيلية في منطقة واسعة بجنوب وشرق لبنان. وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية إن المناطق التي تعرضت للقصف شملت مواقع بالقرب من جزين، وجنوب مدينة صيدا، ووادي البقاع الغربي.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرات حربية إسرائيلية "نفذت سلسلة غارات مكثفة على عدة مرات، استهدفت الوادي بين بلدتي أنصار والزرارية (جنوب صيدا)، وواديا مجاورا بالقرب من بلدة زفتا، ومنطقة أخرى قرب دير الزهراني، جنوب شرق صيدا.

وأوضحت الوكالة أن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو- أرض، مما تسبب بحدوث انفجارات قوية، وتصاعد سحب من الدخان الكثيف فوق معظم بلدات منطقتي النبطية وإقليم التفاح".

وأفادت الوكالة أن الغارات تسببت أيضا في اندلاع حرائق في الغابات، حيث تحاول فرق الدفاع المدني إخمادها.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن "عددا" من الحرائق اندلعت في منطقة صفد وبيت هليل في شمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وزعم حزب الله اللبناني أنه أطلق عدة قذائف على إسرائيل، السبت، بما في ذلك استهداف ثكنات للجيش الإسرائيلي في بيت هليل بصواريخ كاتيوشا.