إيران تحذر إسرائيل من "عواقب خطيرة" بعد غارات جوية على لبنان

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(CNN)-- حذّرت إيران إسرائيل من "عواقب خطيرة"، عقب غارات قالت إسرائيل إنها ضد أهداف لحزب الله، وأسفرت عن مقتل 274 شخصًا على الأقل في لبنان، الاثنين.

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "بشدة" الغارات الجوية الإسرائيلية ووصفها بأنها "مجنونة"، وفقًا لمنشور على تيليغرام. كما حذر من "العواقب الخطيرة للمغامرة الجديدة للصهاينة".

انتقد كنعاني "بشدة" دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وما أسماه "جرائمها" في الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى "توسيع نطاق هذه الجرائم إلى لبنان كمثال واضح على التهديد الخطير للسلام والأمن الإقليمي والدولي".

ودعا كنعاني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم".

وتشكل حصيلة القتلى جراء الحملة الجوية الإسرائيلية المكثفة في جنوب وشرق لبنان، التصعيد الأكثر دموية منذ حرب يوليو/تموز 2006.

آنذاك، دمرت الحرب أجزاء كبيرة من لبنان. وقُتل أكثر من 1100 لبناني، بما في ذلك حوالي 250 من مقاتلي حزب الله، بينما قُتل 121 جنديًا و43 مدنيًا على الجانب الإسرائيلي بهجمات صاروخية من حزب الله.

في حين قُتل ما لا يقل عن 274 شخصًا في الضربات الإسرائيلية، وأصيب 1024 آخرين، بحسب تصريحات وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين.