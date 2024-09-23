(CNN) -- أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، الاثنين، أن مواطنين لبنانيين في بيروت ومناطق أخرى تلقوا رسائل هاتفية من إسرائيل تطالبهم بالإخلاء الفوري مع تزايد المخاوف من حرب إقليمية أوسع نطاقا.

وقال وزير الإعلام اللبناني للوكالة الوطنية، إن مكتبه تلقى أيضا إحدى هذه الرسائل، واصفا إياها بـ”الحرب النفسية”.

وحث الجيش الإسرائيلي، الاثنين، المدنيين في لبنان على مغادرة المناطق التي يعمل بها حزب الله، محذراً من أنه "سيشن قريباً ضربات دقيقة واسعة النطاق" ضد حزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري للصحفيين: “نطلب من سكان القرى اللبنانية الانتباه إلى الرسائل والتحذيرات التي نشرها الجيش الإسرائيلي والاستماع إليها”.

وأشار هاغاري أيضًا إلى أنه سيتم قريبًا إرسال رسائل إلى السكان في لبنان تحمل نفس التحذيرات.

وقال مسؤول عسكري لشبكة CNN إن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها إسرائيل مثل هذه الرسائل بهذه الطريقة. وأضاف المسؤول: "نحن نوجه تحذيراً متقدماً بوسائل دقيقة تقول: إذا كنت في منزل يوجد به صاروخ أو صاروخ كروز، فاخرج فوراً".

وقد شاهدت شبكة CNN عدة لقطات شاشة من مرسلين مجهولين تحذر الناس بضرورة مغادرة المنطقة المجاورة للمباني "التي يُخزن حزب الله أسلحته فيها".