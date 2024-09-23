إسرائيل تعلن حالة الطوارىء استعدادًا لـ"المراحل القادمة" مع حزب الله

شاهد.. صواريخ حزب الله تبلغ أبعد مدى لها في عمق إسرائيل منذ أكتوبر الماضي

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(CNN)-- أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء الاثنين، حالة الطوارىء على مستوى البلاد، مما يمنحه سلطة فرض قيود على الحياة المدنية، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN.

في الوقت الحالي، تواجه المجتمعات الواقعة شمال حيفا وفي المناطق المجاورة مباشرة لقطاع غزة مثل هذه القيود، كما إغلاق المدارس والقيود المفروضة على التجمعات العامة.

تظل هذه القيود مقتصرة على تلك المناطق. ولكن في إشارة إلى تصاعد الصراع مع حزب الله، الذي يمتلك صواريخ أطول مدى بكثير من حماس، منحت الحكومة نفسها سلطة فرض قيود صارمة في جميع أنحاء البلاد في المستقبل.

في سياق متصل، قال هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، في تصريحات أعقبت اليوم الأكثر دموية للضربات الإسرائيلية في لبنان منذ حرب 2006، إن الجيش الإسرائيلي "يستعد للمراحل القادمة".

وقال في تصريحات وزعها الجيش الإسرائيلي: "نحن نضرب الأهداف ونستعد للمراحل القادمة، والتي سأشرحها بالتفصيل قريبًا. وفي نهاية المطاف، كل شيء يركز على خلق الظروف لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

وأشار هاليفي إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح الاثنين "عملية هجومية استباقية" لاستهداف البنية التحتية "التي يبنيها حزب الله منذ 20 عامًا".