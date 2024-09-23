(CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، فجر الإثنين، إعادة المواطنين الأردنيين اللذين تم احتجازهما في إسرائيل عقب عملية إطلاق النار التي وقعت على جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية في 8 سبتمبر/أيلول.

وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري".

وأضافت الخارجية الأردنية بالقول: "وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنهما قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية وأنهما بصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم".

واحتُجز المواطنان الأردنيان من أجل التحقيق معهما في إسرائيل بعد أن نفذ ماهر الجازي عملية إطلاق نار على جسر الملك حسين أودت بحياة 3 إسرائيليين قبل أن يتم قتله.