الخطوط الجوية اللبنانية توضح حقيقة "اختفاء" إحدى طائراتها عن الرادار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت شركة طيران الشرق الأوسط (الخطوط الجوية اللبنانية)، مساء الأحد، خبرا في وسائل التواصل الاجتماعي يفيد باختفاء إحدى طائراتها عن الرادار، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة، حسبما نقلت عنها الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وقالت الشركة في بيان أوردته الوكالة اللبنانية: "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن إحدى طائرات شركة طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية اللبنانية، قد اختفت عن الرادار".

وأكدت الشركة في بيانها الذي نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يهم الشركة أن تنفي هذا الخبر، وتعلن أنه عار من الصحة جملة وتفصيلا، لذا اقتضى التوضيح".

ولم تقدم الشركة مزيدا من التفاصيل، في حين كانت بعض شركات الطيران الدولية أعلنت تعليق رحلاتها إلى مطار بيروت الدولي بسبب تصاعد القصف والهجمات بين إسرائيل وحزب الله.