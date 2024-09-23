(CNN) – أعلن مركز عمليات الطوارئ في الصحة العامة بلبنان سقوط 100 قتيل على الأقل وإصابة أكثر من 400 شخص في الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الإثنين.

ونقلت الوكالة عن المركز قوله إن الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"المتمادية" على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وذكرت الصحة العامة أن هناك "أطفالا ونساء ومسعفين" من بين القتلى والجرحى، وفقا للوكالة.

وحدث تبادل لإطلاق النار، الإثنين، بين حزب الله وإسرائيل هو الأعنف منذ بدء الصراع في 8 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.