(CNN) – وجّه رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، تهنئة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا أن أبوظبي والرياض "تتجهان إلى المستقبل بطموح وثقة".

وكتب الشيخ محمد بن زايد عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة دوام الفرحة ومزيداً من التقدم والعز والمنعة".

وأضاف رئيس الإمارات قائلا: "الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة، ويجمعهما العمل من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة، ويتجهان إلى المستقبل بطموح وثقة".

وتحتفل السعودية باليوم الوطني الـ94 لها، إذ عمت الاحتفالات شوارع مدن عدة في المملكة على مدار اليومين الماضيين.