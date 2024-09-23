مصر.. نجيب ساويرس يرد على زعم أن "مدبولي سبب رئيسي بمشكلات البلد"

الشرق الأوسط
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مصر.. نجيب ساويرس يعلق على منشور يزعم أن "مدبولي أغرى السيسي بفكرة الطرق والكباري" وسط تفاعل
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بتعليقه على منشور يزعم أن رئيس مجلس الوزراء في مصر، مصطفى مدبولي، هو "السبب الرئيسي فى كافة مشكلات البلاد". 

وقال أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مدبولي السبب الرئيس في كافة مشكلات مصر، وهو صاحب فكرة الطرق والكباري والمدن الاستثمارية، وهو الذي أغرى الرئيس السيسي بذلك، وقرر وقف أعمال البناء لتحقيق أكبر ربح من زيادة واحتكار أسعاء الأراضي والوحدات السكنية، والتجارة بموضوع العشوائيات والاستيلاء على حقوق المواطن تحت وهم التطوير"، على حد وصفه.

وتعليقا على المنشور، رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قائلا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "غير صحيح".

وأثار المنشور ورد نجيب ساويرس عليه تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

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