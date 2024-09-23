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لبنان.. موجة نزوح من المناطق الحدودية مع إسرائيل وبعض السكان يغادرون ضاحية بيروت الجنوبية

الشرق الأوسط
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لبنان.. موجة نزوح من المناطق الحدودية مع إسرائيل وبعض السكان يغادرون ضاحية بيروت الجنوبية
Credit: RABIH DAHER/AFP via Getty Images

(CNN) -- فر مدنيون من مناطق جنوب لبنان إلى خارج المنطقة الحدودية المباشرة، والتي كانت قد أُفرغت بالفعل بسبب تبادل إطلاق النار على الحدود الذي استمر نحو عام.

ويغادر بعض السكان أيضًا الضاحية الجنوبية في بيروت، التي يسيطر عليها حزب الله، وقد شاهدت CNN سيارة واحدة على الأقل مكتظة بحقائب السفر تغادر تلك المنطقة في الأيام الأخيرة.

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وفي بيروت، يبدو أن الناس بقوا في منازلهم، مع شوارع فارغة إلى حد كبير خلال النهار، كما تدفقت الأخبار عن الهجمات في مناطق هيمنة حزب الله في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق السكنية. 

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، الاثنين، أن مواطنين لبنانيين في بيروت ومناطق أخرى تلقوا رسائل هاتفية من إسرائيل تطالبهم بالإخلاء الفوري مع تزايد المخاوف من حرب إقليمية أوسع نطاقا.

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