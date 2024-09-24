شركات طيران تلغي رحلاتها من وإلى لبنان.. كم بلغ عددها حتى الآن؟

(CNN)-- تم إلغاء ما لا يقل عن 40 رحلة جوية من وإلى مطار رفيق الحريري الرئيسي في بيروت، حتى صباح الثلاثاء.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار عمليات الإلغاء، على الرغم من أنه لم تكن جميعها مرئية على الفور على لوحات معلومات المطار.

وكانت معظم الرحلات الملغية قادمة من أو متجهة إلى ألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإثيوبيا وسويسرا وفرنسا والأردن ومصر والعراق وقطر.

ونفت سلطات الطيران اللبنانية تقارير عن تعليق كامل للرحلات الجوية وأوضحت أن بعض شركات الطيران اختارت تعليق عملياتها مؤقتًا إلى بيروت بسبب الضربات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.

ومن بين الشركات التي علقت رحلاتها إلى لبنان كانت الخطوط الجوية القطرية ومصر للطيران و"تاروم" و"لوفتهانزا".