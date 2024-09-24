صواريخ "فادي" التي يستخدمها حزب الله.. نظرة على المميزات وسبب التسمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مواقع إسرائيلية على مدار اليومين الماضيين في إطار الرد على الحملة الجوية الإسرائيلية على لبنان بصواريخ من طراز "فادي"، نستعرض فيما يلي نظرة على هذه الصواريخ:

المميزات

وفقا لبطاقة تعريفية نشرتها قناة "المنار" التابعة للحزب نقلا عن فيديو نشره حزب الله، فإن هذه الصواريخ التي تُسمى بـ"فادي 1" و"فادي 2"، هي صواريخ "أرض-أرض" تكتيكية تُستخدم في "القصف المساحي".

وبحسب حزب الله فإن صاروخ "فادي 1" يُستخدم في "القصف المكثّف لإرباك الأنظمة الدفاعية، كما يمكن إطلاقه من مرابض ثابتة ومتحرّكة"، بالإضافة إلى أنه يُستخدم في "تعطيل خطوط الإمداد واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية".

ويزن الرأس المتفجر لصاروخ "فادي-1" 83 كغ وعياره 220 ملم ويبلغ طوله 6 أمتار ويصل مداه إلى نحو 70 كم، وقد دخل الخدمة في حرب عام 2006 المعروفة بـ"حرب تموز"، حسبما ذكر الحزب

أما صاروخ "فادي-2" فيحمل "رأساً حربياً شديد الانفجار ما يجعله فعالاً ضد المواقع المحصّنة، سواء للبنية التحتية، والتجمعات الكبيرة للقوات المعادية"، وفقا للحزب.

ويبلغ وزن الرأس المتفجر لـ"فادي-2" 170 كغ وعياره 302 ملم، ويبلغ طوله 6 أمتار ومداه نحو 100 كم، وقد دخل الخدمة في "حرب تموز" عام 2006 أيضا، حسبما ذكر الحزب.

سبب التسمية

أُطلق اسم "فادي" على هذا الطراز من الصواريخ نسبة لفادي حسن طويل وهو مُقاتل في حزب الله قُتل عام 1987 ضمن سلسلة عمليات تُعرف بـ"عمليات بدر الكبرى".

الاستخدام في الصراع الحالي

وقال حزب الله إنه استهدف قاعدة رامات دافيد الجوية جنوب شرق حيفا بصواريخ فادي-1 وفادي-2، وهما سلاحان غير معروفين من قبل وقد يكون لهما مدى أطول من تلك التي تستخدمها الجماعة المسلحة اللبنانية عادة.

ويستخدم الحزب هذه الصواريخ باستهداف مواقع إسرائيلية ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان وعلى مناطق أخرى في البقاع وبيروت.