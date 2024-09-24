(CNN) – وجّه رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، رسالة إلى جامعة الدول العربية دعاها فيها إلى "عدم" عقد اجتماع طارئ لبحث التصعيد العسكري في لبنان والصراع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن لديه أسباب لذلك لن يكشف عنها "كي لا تهبط المعنويات أكثر".

وكتب الشيخ حمد بن جاسم عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أتمنى على جامعة الدول العربية ألا تعقد اجتماعاً طارئاً للبحث في الوضع المتأزم والدامي في لبنان الآن، وفي ما يجري في غزة منذ قرابة عام من حرب إبادة جماعية".

وأردف رئيس الوزراء القطري الأسبق: "اللهم إذا كانت الجامعة تريد عقد اجتماع على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك".

وختم الشيخ حمد بن جاسم بالقول: "ولدي أسباب عديدة تحملني على ذلك التمني لكني لا أريد أن أخوض فيها حتى لا نهبط المعنويات أكثر مما هي عليه الآن!".