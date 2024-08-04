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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، إنه من الأفضل في رأيه، أن تطلب إيران وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، من الرد الإيراني على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بطهران، وسط تفاعل.

وأضاف حمد بن جاسم في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أعتقد أنه من الأفضل أن تطلب الآن إيران وقفاً فورياً دائماً لإطلاق النار وإعادة النازحين في قطاع غزة إلى جميع مناطقهم، وتبادل الأسرى".

وأكد رئيس الوزراء القطري الأسبق في منشوره: "فهذا خير من رد لن يحقق أي نتيجة في الوقت والظروف الراهنة سوى خدمة خطوات نتنياهو التصعيدية، وسياسات حكومته المتطرفة الهادفة إلى إطالة بقائه في السلطة".

وقال حمد بن جاسم: "هذا رأيي الشخصي وأنا أعرف أن كثيرين سيهاجمونني بسببه، ولكني أعلم أن إسماعيل هنية رحمه الله لو كان حياً بيننا اليوم لتمنى وقف إطلاق النار الدائم بالشروط سابقة الذكر، حتى يتوقف سفك دماء الفلسطينيين وجرائم الإبادة الوحشية ضدهم"، حسب قوله.

وأثار منشور حمد بن جاسم تفاعلا واسعا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: