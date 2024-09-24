على مدار 4 عقود.. أبرز محطات الصراع بين حزب الله وإسرائيل

(CNN)-- شهد لبنان، الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، أكثر أيامه دموية منذ ما يقرب من عقدين من الزمان بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت جماعة حزب الله المسلحة في مناطق مختلفة بلبنان.

قُتل نحو 500 شخص يوم الاثنين وحده، بما في ذلك عشرات الأطفال، وهو ما يقرب من نصف عدد اللبنانيين الذين قتلوا خلال الحرب التي استمرت 34 يومًا بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. ولم يتضح عدد القتلى من عناصر حزب الله.

وبدأ السكان في الفرار من منازلهم بعد تلقي رسائل نصية من إسرائيل ومكالمات من أرقام غير معروفة تحثهم على الإخلاء.

يعود الصراع بين حزب الله وإسرائيل لعقود من الزمن. لكن شهدت الجماعة المسلحة وإسرائيل اشتباكات شبه يومية منذ بدء الحرب في غزة، وتعهد أمينها العام بالاستمرار حتى وقف الحرب على غزة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه تسلسل تاريخ الصراع بين حزب الله وإسرائيل.