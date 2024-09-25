(CNN) – قال حزب الله اللبناني إنه استهدف "مقر قيادة الموساد" في ضواحي تل أبيب، صباح الأربعاء، بصاروخ باليستي، في سابقة من نوعها منذ بدء هذا الصراع.

وذكر الحزب حسبما نقلت قناة "المنار" التابعة له: "المقاومة الإسلامية أطلقت صباح اليوم عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا باليستيًا من نوع "قادر 1" مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب".

وتابع الحزب قائلا إن هذا المقر هو "المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البيجر وأجهزة اللاسلكي"، حسب قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه تم اعتراض الصاروخ قرب تل أبيب وإن قواته الجوية أصابت منصة الإطلاق التي أطلق منها الصاروخ في منطقة النفاخية في لبنان.