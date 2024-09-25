(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً أطلق من لبنان بالقرب من "مركز إسرائيل الاقتصادي" في تل أبيب الأربعاء في هجوم نادر بعيد عن الخطوط الأمامية للصراع مع حزب الله.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقتي تل أبيب ونتانيا، تم تحديد صاروخ أرض-أرض يعبر من لبنان وتم اعتراضه من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي".

ولم تصدر تقارير فورية بعد حول الأضرار والضحايا جراء هذا الإطلاق.

ومنذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار من لبنان مستهدفة شمال إسرائيل.

ويأتي اعتراض الصاروخ بعد أيام من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الجماعة المسلحة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص في جميع أنحاء لبنان. وكان الإثنين اليوم الأكثر دموية في لبنان منذ عقدين.

من جانبه، لم يُعلق حزب الله بعد على محاولة استهداف تل أبيب.

وقال المتحدث باسم مطار بن غوريون في تل أبيب إن الرحلات الجوية تواصلت بشكل طبيعي في المطار.

يذكر أن أصوات الإنذارات سُمعت في مدينة نتانيا في وسط إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، وفقا للسلطات الإسرائيلية.