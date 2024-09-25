"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية تضم وحدة "كوماندوز"

(CNN) -- أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف قاعدة "عتليت" البحرية، التي تضم وحدة الكوماندوز "شايطيت 13" الإسرائيلية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تقوم الوحدة "بمهام استراتيجية خلف خطوط العدو".

ويتبادل "حزب الله" الضربات مع إسرائيل منذ أن أدت الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت الحزب إلى مقتل أكثر من 500 شخص في جميع أنحاء لبنان، الاثنين.

وقال "حزب الله" سابقا إنه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل طوال الليل حتى الثلاثاء، وأصاب قاعدة "رامات ديفيد" الجوية ومطار "مجيدو" وقاعدة "عاموس"، وكلها تقع في محيط بلدة العفولة في شمال إسرائيل.