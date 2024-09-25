الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية تضم وحدة "كوماندوز"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة بحرية إسرائيلية تضم وحدة "كوماندوز"
Credit: MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

(CNN) -- أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف قاعدة "عتليت" البحرية، التي تضم وحدة الكوماندوز "شايطيت 13" الإسرائيلية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تقوم الوحدة "بمهام استراتيجية خلف خطوط العدو".

قد يهمك أيضاً

"حزب الله" اللبناني يؤكد مقتل أحد كبار قياداته إبراهيم قبيسي

ويتبادل "حزب الله" الضربات مع إسرائيل منذ أن أدت الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت الحزب إلى مقتل أكثر من 500 شخص في جميع أنحاء لبنان، الاثنين.

وقال "حزب الله" سابقا إنه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل طوال الليل حتى الثلاثاء، وأصاب قاعدة "رامات ديفيد" الجوية ومطار "مجيدو" وقاعدة "عاموس"، وكلها تقع في محيط بلدة العفولة في شمال إسرائيل.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.