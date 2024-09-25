"حزب الله" اللبناني يؤكد مقتل أحد كبار قياداته إبراهيم قبيسي

تجربة على دمى تحاكي ما حدث لحاملي أجهزة "بيجر" و"ووكي توكي" في لبنان.. شاهد حجم الضرر لحظة تفجيرها

(CNN) -- أكد "حزب الله" اللبناني، في بيان، الثلاثاء، مقتل أحد كبار قياداته إبراهيم قبيسي "على طريق القدس"، في إشارة إلى أولئك الذين يقاتلون لدعم الناس في غزة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال "حزب الله" إن قبيسي كان يُعرف أيضًا باسم "أبو موسى" وولد في زبدين، جنوب لبنان، في 1962.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن قبيسي قُتل في غارة مع قياديين آخرين في جنوب بيروت، وذكر أنه "كان يقود وحدات صواريخ لحزب الله".

يذكر أن الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل يعود لعقود من الزمن. لكنه شهد اشتباكات شبه يومية منذ بدء الحرب في غزة، وتعهد الأمين العام للحزب حسن نصرالله بالاستمرار في دعم غزة حتى وقف الحرب.