(CNN) -- شنت إسرائيل وابلًا مكثفًا من الغارات الجوية عبر مساحات شاسعة من لبنان الاثنين في اليوم الأكثر دموية للبلاد منذ حرب 2006 على الأقل بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

أفادت السلطات أن الرعب واليأس أصابا السكان اللبنانيين حيث قتلت القنابل الإسرائيلية أكثر من 500 شخص، بما في ذلك النساء والأطفال، وأصابت أكثر من 1800 آخرين، بينما فر السكان من منازلهم يائسين للوصول إلى بر الأمان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تغير "ميزان القوى" على جبهتها الشمالية حيث قال جيشها إنه ضرب 1600 من أصول حزب الله في جميع أنحاء لبنان الاثنين، تلا ذلك المزيد من الضربات في اليوم التالي، ولم يستبعد إمكانية الغزو البري.

وأكد حزب الله الثلاثاء مقتل أحد كبار قادته، إبراهيم قبيسي. وكان الجيش الإسرائيلي قد ادعى في وقت سابق أنه قتل القائد في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة.

وحذرت عدة دول من أن الضربات تزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا، ودعت إلى ممارسة ضغوط دولية عاجلة لتهدئة الوضع. وعلى الرغم من نطاق وشدة الضربات التي وقعت الاثنين، فإن أيا من الجانبين لا يصف التصعيد الحالي بالحرب.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين إن من بين القتلى والجرحى نساء وأطفال ومسعفين. ومن غير الواضح عدد الضحايا من المدنيين أو مقاتلي حزب الله، لكن العديد من المواقع التي وصفتها إسرائيل بأنها أهداف لحزب