الدفاع الإماراتية تنعى 4 من منتسبيها وتُعلن إصابة 9 آخرين

الشرق الأوسط
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الدفاع الإماراتية تنعى 4 من منتسبيها وتُعلن إصابة 9 آخرين
Credit: KARIM SAHIB/AFP/GettyImages)

(CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن 4 من منتسبيها لقوا حتفهم في حادث أثناء تأدية واجبهم داخل الدولة، وفقا لبيان نُشر صباح الأربعاء من جانب الوزارة. 

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وقالت الدفاع الإماراتية في بيانها إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 9 من منتسبيها. 

ولفتت الوزارة الإماراتية إلى أن الحادث وقع الثلاثاء، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل حوله. 

وتابعت الوزارة بيانها بالقول: "تتقدم وزارة الدفاع، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته". 

وختمت الدفاع الإماراتية بالقول إن "المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة".

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