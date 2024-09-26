(CNN) -- قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، إن العالم أجمع مسؤول عما يحدث في غزة والضفة الغربية.

وقال عباس في كلمته: "أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا الإبادة الجماعية، توقفوا عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. هذا الجنون لا يمكن أن يستمر".

وأردف رئيس السلطة الفلسطينية: "إن العالم أجمع مسؤول عما يحدث لأهلنا في غزة والضفة الغربية".

وقال عباس إن غزة الآن يتم تجاهل ما يحدث فيها ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وأردف عباس: "لقد تم تدمير 75% من كل شيء في غزة بالكامل”.

وانتقد عباس الولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض ضد قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي وبسبب تزويد إسرائيل بالأسلحة التي استخدمت لقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وتابع رئيس السلطة الفلسطينية: “إسرائيل لا تستحق أن تكون عضوا في الأمم المتحدة"، وقال إنها "لم تستوف شروط العضوية في الأمم المتحدة”.