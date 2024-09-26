(CNN) – كشف محافظ بعلبك الهرمل في لبنان، بشير خضر، أن عدد النازحين إلى الأراضي السورية، في ظل التصعيد العسكري الحالي، بلغ 27 ألف شخص حتى اللحظة، وذلك في تصريحات أدلى بها لـ CNN بالعربية، الخميس.

وقال خضر إن حركة النزوح توزعت في المرحلة الأولى، أي الإثنين والثلاثاء، إلى ثلثين من اللبنانيين وثلث من السوريين، وفي المرحلة الثانية اي البارحة واليوم مناصفة.

وأشار محافظ بعلبك إلى أن السوريين الذين يغادرون الأراضي اللبنانية نتيجة الأوضاع لديهم إقامات شرعية، أي غير مسجلين كلاجئين لدى المفوضيةً السامية لحقوق اللاجئين في لبنان.

وشهدت المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا اكتظاظا على مدار الأيام الماضية وسط تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية على مواقع عدة في لبنان.