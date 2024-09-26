قائد سلاح الجو الإسرائيلي لجنوده: نستعد لعملية برية في لبنان

(CNN) -- صرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، للجنود الخميس بأن سلاح الجو يستعد إلى جانب الجيش لتوغل بري في لبنان لمحاربة حزب الله، في حالة صدور أمر بذلك.

وقال بار: "نحن نستعد جنبا إلى جنب مع القيادة الشمالية للقيام بمناورة برية. إننا نستعد لذلك، إمكانية تنفيذها تتعلق بقرار من سلطة أعلى منا".

وأردف قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "هذه فرصتنا لإضعافهم، ومحوهم من الجو ومن الأرض بطريقة منظمة".

وقال بار أيضًا إن الجيش يهدف إلى منع نقل الأسلحة من إيران إلى جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، ويعتبر ذلك "أولوية قصوى".

وأردف قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "ثقة نصرالله وحزب الله وقدرتهما على التعافي مما حدث لهما قبل عدة أيام تعتمد على خط الإمداد القادم من إيران".

وقد أدت الغارات الإسرائيلية القاتلة على لبنان وانفجارات أجهزة الاستدعاء والأجهزة اللاسلكية التي وقعت الأسبوع الماضي إلى مقتل شخصيات بارزة من حزب الله، بما في ذلك قائد قوة النخبة إبراهيم عقيل.