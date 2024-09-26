(CNN) -- لم يتمكن البيت الأبيض من تفسير الانفصال الواضح بين دعوة الولايات المتحدة وحلفائها لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان، وموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف الأخبار حول أي وقف إطلاق نار وشيك بأنها "غير صحيحة"، إلا أن البيت الأبيض شدد مرارا وتكرارا على أن بيان وقف إطلاق النار، الذي صدر الأربعاء، تم "بالتنسيق" مع إسرائيل.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا على سؤال من شبكة CNN: "لقد تم بالفعل تنسيق البيان مع الجانب الإسرائيلي".

وبعد الضغط مرة أخرى عليها بشأن تصريحات نتنياهو، أحالت جان بيير الاستفسارات إلى مكتب نتنياهو، لكنها لم تقدم تفسيرا واضحا.

وأردفت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ما نحاول القيام به هو دعوة واضحة لوقف مؤقت لإطلاق النار. نريد توفير مساحة (للدبلوماسية)".

وتابعت: "وقد تم بالفعل تنسيق البيان مع الجانب الإسرائيلي. لا أستطيع التحدث نيابة عنهم. سيكون عليهم التحدث عن أنفسهم. أنا فقط أعرض ما نعرفه، وكيف تم ذلك معًا، وما هو هدفنا النهائي".