دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا برده على سؤال حول تعيين وزير المالية المصري الأسبق، يوسف بطرس غالي في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بمصر.

وقال أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، موجها سؤاله إلى نجيب ساويرس: "إيه رأيك في القرار دا مستر نجيب؟"، حول خبر تعيين يوسف بطرس غالي في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بمصر.

وردا على ذلك كتب رجل الأعمال المصري عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء الأربعاء: "قرار صائب يوسف ضليع في الاقتصاد ونحن في أزمة…ممكن يساعد" جدا".

وكتب مستخدم آخر على "إكس" يقول: "يسرق تاني قصدك يا هندسة؟"، فرد نجيب ساويرس قائلا: "عمره ما سرق افتراء وكذب..وبرأه القضاء المصري بعد سنين من المعاناة".

وتفاعل متابعون مع تعليقات نجيب ساويرس وجاءت أبرز ردودهم كالتالي:

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، قرارًا حمل رقم 222 لسنة 2024، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، الذي ضم في عضويته 9 أعضاء، من بينهم وزيري مالية سابقين، وهما يوسف بطرس غالي، وهاني قدري دميان.