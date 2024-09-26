السعودية.. فيديو لضبط عدد من المتسولين والأمن العام يكشف عن جنسياتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، مساء الأربعاء، ضط عدد من المتسولين من جنسيات اليمن وباكستان وبنغلاديش في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن مكافحة التسول مسؤولية الجميع ويجب الإبلاغ عن المتسولين.

وقال الأمن العام السعودي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس:، تويتر سابقا: "في المنطقة الشرقية تستمر الجهات الأمنية في أعمالها الميدانية وحملاتها المستمرة لرصد المتسولين وضبطهم".

وأضاف الأمن العام في مقطع الفيديو: "ففي طريقة تسول مباشرة يقوم مقيم من الجنسية الباكستانية بالتسول بطريقة مباشرة وتم ضبطه".

ومضى مقطع الفيديو يقول: "هنا مشهد آخر لاستعطاف المجتمع من خلال التسول بطريقة مباشرة من قبل شخص من الجنسية اليمنية".

وأردف مقطع الفيديو: "هنا ضبط شخص من الجنسية البنغلاديشية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة".

وأكد الأمن السعودي أن "مكافحة التسول مسؤولية الجميع، والإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني، وشعارنا دائما:(لا تعطيهم..ومعا لمكافحة التسول)".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو آخر عن ظاهرة التسول وعلق عليها بالقول: "عطاؤك للمتسول.. قد تكون رصاصة توجهها إلى وطنك".