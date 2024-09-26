وزارة الدفاع الإماراتية تُعلن طبيعة الحادث الذي أدى إلى مقتل 4 جنود

(CNN)-- أعلن وكيل وزارة الدفاع الإماراتية مطر سالم الظاهري طبيعة الحادث الذي أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 9 آخرين، وذلك في كلمة أثناء تأدية وفد من وزارة الدفاع واجب العزاء لأسر الضحايا، الخميس.

وقال وكيل وزارة الدفاع، مطر سالم الظاهري: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة أثناء تأديتهم مهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات في الدولة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأضاف الظاهري: "زملاء الشهداء المصابين يتلقون حاليا أفضل خدمات الرعاية الصحية بالدولة، متمنين لهم دوام الصحة والسلامة"، وفقا لوام.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في بيان، الأربعاء، أن 4 من منتسبيها لقوا حتفهم وأُصيب 9 في حادث أثناء تأدية واجبهم داخل الدولة.