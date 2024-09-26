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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

في بيان مشترك.. دول غربية وعربية تدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 21 يوما

الشرق الأوسط
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في بيان مشترك.. دول غربية وعربية تدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 21 يوما
Credit: RABIH DAHER/AFP via Getty Images

(CNN) -- دعت الولايات المتحدة و10 من حلفائها، الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية في إطار الجهود الرامية لمنع اندلاع حرب إقليمية.

وجاء في بيان صادر عن  الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر  أن وقف إطلاق النار "الفوري" من شأنه أن "يوفر مساحة للدبلوماسية نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية".

وأضاف: "الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لا يطاق، ويشكل خطرا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع، وهذا ليس في مصلحة أحد، لا شعب إسرائيل ولا شعب لبنان".

وتابع: "لقد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان، ولكن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في ظل تصعيد هذا الصراع".

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وذكر البيان "ندعو جميع الأطراف، بما في ذلك حكومتي إسرائيل ولبنان، إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور"، مستشهدا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله".

وأضاف البيان: "نحن مستعدون لدعم جميع الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، بناءً على الجهود المبذولة على مدى الأشهر الماضية، والتي تنهي هذه الأزمة تماما".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك منفصل، مساء الأربعاء، إنهما توصلا إلى اتفاق بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل و"حزب الله" يهدف لـ"إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود".

وذكر الرئيسان الأمريكي والفرنسي في بيانهما الصادر بعد مناقشات عاجلة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد حان الوقت للتوصل إلى تسوية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تضمن السلامة والأمن لتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم، وندعو إلى تأييد واسع النطاق والدعم الفوري من حكومتي إسرائيل ولبنان".

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