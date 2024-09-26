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(CNN) -- يأمل كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون بجدية للتوصل إلى إطار لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في الإعلان عن مقترح في أقرب وقت الليلة، وفقا لمصادر لشبكة CNN.

وقال مصدر إن الجهود بدأت بعد أن تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عبر الهاتف مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الاثنين.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المقترح من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى بعد موافقة إسرائيل و"حزب الله".

وناقش بايدن الأعمال العدائية المتصاعدة في الشرق الأوسط مع مختلف زعماء العالم هذا الأسبوع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ناقش الأمر مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء.