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الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

نتنياهو يعلق على تقارير حول وقف وشيك لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان

الشرق الأوسط
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مراسلا CNN في بيروت وتل أبيب يشرحان الوضع بعد اعتراض إسرائيل لصاروخ حزب الله

القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن التقارير الإعلامية التي تشير إلى أنه قد يكون هناك وقف وشيك لإطلاق النار في لبنان "غير صحيحة"، وأكد أنه أمر الجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال "بكل قوة".

ولم يرد نتنياهو على اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا، حسب بيان صادر من مكتبه.

وجاء في البيان: "الأنباء عن وقف إطلاق النار غير صحيحة. هذا اقتراح أمريكي- فرنسي، حتى أن رئيس الوزراء لم يرد عليه".

وأضاف البيان: "الأنباء عن أمرا مفترضا لتخفيف حدة القتال في الشمال هي أيضا عكس الحقيقة. لقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكل قوة، ووفقا للخطط المقدمة إليه".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال. سنواصل القتال ضد منظمة حزب الله الإرهابية بكل قوتنا حتى النصر وعودة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان".

وجاء بيان نتنياهو بعد رد فعل عنيف من وزراء إسرائيليين يمينيين على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تضغط من أجل وقف إطلاق النار في لبنان لمدة أسابيع.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في بيان مشترك، مساء الأربعاء، إنهما توصلا إلى اتفاق بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله "لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود".

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN في وقت سابق، إن المحادثات بشأن وقف مؤقت محتمل لإطلاق النار مع حزب الله، هي الدافع الرئيسي لرحلة نتنياهو إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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